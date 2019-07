Depay, nuovo singolo con l’ex jet privato rosso di Hamilton: indizio di mercato?

Potrebbe non essere soltanto una trovata pubblicitaria per sponsorizzare l’uscita del suo ultimo singolo rap. Memphis Depay, attaccante olandese del Lione, potrebbe aver dato un chiaro indizio di mercato.

Come riporta il Sun, il classe ’94 si è mostrato sui propri canali social, in particolare su Instagram, per lanciare il suo ultimo singolo rap. Come noto, infatti, Depay, oltre a stupire con prodezze sul terreno di gioco, ha intrapreso, al momento anche con successo, la carriera musicale. Eccolo apparire in completa tenuta rossa e con un jet privato, per altro appartenuto al campione di Formula Uno Lewis Hamilton, rigorosamente dello stesso colore. Il tabloid britannico ipotizza anche un indizio di mercato che lo vedrebbe prossimo all’addio al club francese per approdare al Liverpool come testimonierebbe uno degli ultimi messaggi da lui stesso pubblicati dove salutava proprio il Lione. In passato, durante un freestyle, lo stesso olandese aveva annunciato un “nuovo ricco contratto” in arrivo. Che si riferisse proprio al calciomercato?…