Dieta dello sportivo: caratteristiche e proprietà dell’albume d’uovo

La dieta della sportivo deve essere sempre ben equilibrata

Redazione ITASportPress

La dieta dello sportivo è particolare tanto che, spesso e volentieri, ci sono delle soluzioni da adottare al fine di poter avere tutti gli elementi che servono.

Dalle vitamine ai sali minerali, sino ad un apporto di proteine è ciò che l’albume d’uovo contiene ed è essenziale per uno sportivo. Ma attenzione, perché è necessario imparare a consumarlo correttamente onde evitare il colesterolo alto.

Ecco i consigli dei professionisti del settore in merito alle caratteristiche e proprietà dell’albume d’uovo.

Quanto sono importanti le proteine?

In linea generale, per uno sportivo le proteine sono fondamentali. L’assunzione regola tutte le attività dell’organismo, rinnova i tessuti e svolge una funzione diretta per la coagulazione del sangue.

Tutti i meccanismi che fanno parte dell’organismo e richiedono un fabbisogno proteico sono complessi: ma come assumerne se si pratica sport? I soggetti che praticano ogni tipologia di sport devono assumere maggiori proteine di chi svolge una vita sedentaria. Un esempio? Un bodybuilder professionista ha necessità di 2,5 grammi per Kg di peso corporeo al giorno.

Albume d’uovo proprietà e caratteristiche

L’albume viene preferito al tuorlo, considerando che ci sia meno colesterolo al suo interno. Le proprietà nutritive della chiara d’uovo sono tantissime ed è composto dal 90% di acqua e un 10% di amminoacidi essenziali.

Inutile evidenziare che, quest’ultimi, siano importanti per l’organismo soprattutto perché non è in grado di sintetizzarli. Al suo interno non mancano magnesio, sodio, potassio e le vitamine del Gruppo B, con un apporto di grassi basso e quindi ideale in una dieta ipocalorica.

Gli sportivi possono anche preferire l’uovo nella sua interezza, così da avere una maggiore versatilità nel consumo ma anche un gusto ricco. L’uovo sodo è consigliato nella dieta sportiva così come “all’occhio di bue”. A cosa fare attenzione? Sempre ai condimenti cercando di optare per quelli non grassi e pensanti (come il burro, per fare un esempio).

I Personal Trainer, come accennato, consigliano il consumo dell’albume d’uovo: ma come è preferibile mangiarlo?

Come si consuma l’albume d’uovo?

Non tutte le persone amano consumare l’albume crudo di prima mattina oppure a merenda. Un’ottima soluzione sono i dessert Yoeggs su perfectbody360.itche coniugano tutte le proprietà dell’albume, con al loro interno buonissima frutta da gustare!

Se invece si desidera consumare l’ingrediente da solo, il consiglio è quello di cuocerlo per renderlo altamente digeribile. La cottura infatti permette un processo di coagulazione diretto delle proteine e, la neutralizzazione della avidina (proteina che contrasta l’assimilazione della biotina).

Consumare l’albume – o comunque le uova – cotto è anche importante per scongiurare alcune infezioni e patologie portate dalla salmonella. Se proprio si desidera consumare a crudo è bene accertarsi che sia freschissimo (ma comunque è meglio evitare).

Come sopra evidenziato, l’albume si può consumare crudo oppure attraverso un dessert goloso e proteico. In altre circostanze vengono consigliati anche degli integratori alimentari: per quanto sia naturali hanno sempre subito un meccanismo chimico. Le attività fisiche intense richiedono l’aggiunta dell’albume nella dieta con frittate di vario genere oppure torte senza grassi, ricche di frutta e proteine.