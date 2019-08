Djibril Cisse, look esagerato: la nuova capigliatura fa discutere

Una carriera ricca di esperienze e di…eccessi. Soprattutto in quanto a capigliature e look azzardati. Djibril Cisse non smette di stupire neppure una volta tolti i panni da calciatore.

L’ex attaccante, tra le altre di Liverpool e Lazio, ha stupito tutti con una nuova, decisamente audace, capigliatura. Cisse si è mostrato sulla propria pagina Instagram con i capelli tinti di un celeste particolarmente accesso e delle macchie colorate di nero, rosso e giallo. Come evidenzia il Sun, forse, queste volta l’ex attaccante classe ’81, ha decisamente esagerato…