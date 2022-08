Trento torna in vetta nell’Indice di sportività

In primo piano le competizioni nazionali e internazionali ospitate: tra gli esempi, le tappe del Giro d’Italia, alla testa di una serie di appuntamenti ciclistici (come gli Europei su strada 2021), le gare di rilievo mondiale nella vela, nell’arrampicata sportiva e nel triathlon, la presenza costante nei circuiti di Coppa del Mondo di sci alpino (a Madonna di Campiglio) e di sci di fondo e combinata nordica (in Val di Fiemme). A questi e altri eventi di livello assoluto si aggiungono tantissimi campionati per tutte le categorie di età. «Senza presunzione - dice Roberto Failoni, assessore allo sport e al turismo della Provincia autonoma - si può dire che il Trentino dimostra di saper organizzare con successo ogni manifestazione. Si lavora con le aziende del turismo, le società, i Comuni, si punta tra l’altro a far conoscere le località meno note e a promuovere più eventi anche in primavera e in autunno». Qui la classifica di tutte le città d'Italia.