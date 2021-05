È morta Carla Fracci, mito della danza

La nota artista aveva 84 anni

Considerata da tutti un vero e proprio mito del balletto e una delle più grandi artiste della danza internazionale, Carla Fracci aveva anche la passione per il pallone. Come afferma La Gazzetta dello Sport, infatti, la donna non aveva mai nascosto il suo tifo per il Milan. Una "fede" che le venne trasmessa dal padre. Fra gli idoli Gianni Rivera che ha indossato la maglia rossonera dal 1960 al 1979. Oltre al calcio anche il ciclismo, perché la Fracci stravedeva pure per Coppi e Bartali.