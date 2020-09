Enock Balotelli va al GF: “Partecipo per togliermi l’etichetta di fratello di ‘SuperMario'”

Le vicende legate a Balotelli, ormai da tempo, sono soggette a finire sotto i più accesi riflettori. Questa volta però, a prendersi un posto al centro del palco non sarà l’ex attaccante di Inter, City, Milan e Liverpool, bensì il fratello del centravanti, Enock Barwuah. Anche il più piccolo Balotelli è un calciatore nelle serie minori, come già sappiamo. Nel post lockwdown però il fratello di Mario ha deciso momentaneamente di appendere gli scarpini al chiodo per abbracciare il mondo della tv e in particolare dei reality. Infatti, Enock sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, a partire da lunedì.

“VOGLIO FARMI CONOSCERE”

Il giovane Balotelli, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha parlato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni dove ha annunciato i suoi obiettivi per il percorso televisivo: “Partecipo per togliermi di dosso l’etichetta di fratello di Balotelli, voglio farmi conoscere per come sono fatto. Mi mancherà non vedere le partite di mio fratello per un periodo, anche se cercherò di divertirmi e di fare altrettanto con gli altri inquilini. Spero di dare un messaggio anche nei confronti dei ragazzi afroitaliani“.

