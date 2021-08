F. Perez spaventa la Liga: minaccia di portare il Real in Premier League

Secondo il Mundo Deportivo, il Real Madrid non vorrebbe più disputare la Liga Spagnola.

INDISCREZIONI - Secondo il MundoDeportivo, la società "blanca", starebbe valutando la possibilità di lasciare il campionato Spagnolo, per giocare in quello Inglese. Per Perez e i suoi collaboratori la Premier League sarebbe la competizione più adatta alle loro grandi aspirazioni. Questa clamorosa voce però, è stata smentita in mattinata dallo stesso Real Madrid, tramite un comunicato ufficiale: "Viste le informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Mundo Deportivo, in cui si dice che il nostro club, ha studiato l’ipotesi di passare dalla Liga alla Premier League, il Real Madrid comunica, che si tratta di un' ipotesi completamente falsa, oltre che assurda e impossibile, che intende solo disturbare ancora una volta la quotidianità del nostro club".