Festival dello Sport -1: a Trento inizio scoppiettante con Federica Pellegrini

Tutto pronto a Trento per l’inaugurazione della seconda edizione del Festival dello Sport. Il Festival dei Fenomeni, promosso dalla Gazzetta dello Sport, inizierà domani alle 10 con il primo evento per concludersi domenica alle 18.I riflettori sono tutti sulla Grande inaugurazione di domani pomeriggio alle 18 al Teatro Sociale, abbagliata dal fulgore dello sport impersonato dalla presenza di Federica Pellegrini, leggenda del nuoto e volto dell’apertura della seconda edizione del Festival dello Sport. Fede sarà intervistata dal direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti. A dare il via alla manifestazione sarà Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup. Con lui si alterneranno sul palco Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, il sindaco della città Alessandro Andreatta, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli. E il campione del mondo di ciclismo Maurizio Fondriest in rappresentanza degli sportivi trentini. Conducono Diletta Leotta e un campione olimpico come Massimiliano Rosolino. Il tutto sarà ravvivato da un’esibizione della Nazionale Italiana di Breakdance, disciplina prossima allo sbarco alle Olimpiadi a Parigi 2024. Programma più ricco rispetto alla prima edizione con quattro giorni pieni di appuntamenti con i protagonisti ai più alti livelli del mondo dello sport non solo italiano. Fucine di storie immortali e imperdibile occasione di incontri per gli appassionati, con tutti gli eventi gratuiti, a ingresso libero fino a esaurimento posti. Trento apre le porte dei propri palazzi, teatri, auditorium, saloni e addobba di rosa e passione le strade e le piazze per farsi villaggio olimpico e ombelico dello sport per 96 ore.