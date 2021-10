Festival dello Sport, dal 7 al 10 ottobre oltre 100 eventi a Trento

Si parte giovedì 7 ottobre di mattina, gran finale con Jacobs domenica 10

Trento diventa ancora una volta la capitale dello sport per quattro giorni. Nel capoluogo trentino la Gazzetta dello Sport celebrerà le imprese di questo 2021 al quarto appuntamento con il Festival dello Sport in programma dal 7 al 10 ottobre. Oltre 100 eventi, i campioni di sport presenti: da Jacobs a Tamberi, da Ganna a Colbrelli, da Bagnaia a Miller. Ma anche calcio estero, con il tecnico del Chelsea campione d'Europa Thomas Tuchel e l'ex difensore di Parma e Juventus Lilian Thuram. Questo e molto altro in oltre quaranta pagine, in regalo con La Gazzetta dello Sport.