Festival dello Sport, si alza il sipario a Trento sui ‘Fenomeni’

Ci siamo. Finalmente si alza il sipario sulla seconda edizione del Festival dello Sport a Trento che richiamerà più di 50 mila visitatori. Evento clou del giorno alle ore 18 al Teatro Sociale di Trento con l’inaugurazione dove la madrina sarà la pluricampionessa di Nuoto Federica Pellegrini. Sarà un palcoscenico unico in Europa e forse nel mondo, con oltre 130 eventi e più di 300 ospiti di grande prestigio capaci di attraversare le generazioni, le discipline e soprattutto le passioni di ognuno. Da appunto Federica Pellegrini, a Baggio e Buffon, Sacchi e Conte, Tomba con Goggia, Maze, Svindal e Paris, Merckx con Sagan e Nibali, Messner e Moro, Dovizioso e Petrucci, il Milan degli olandesi al gran completo, Zanardi e Bebe Vio, Isinbayeva e Moses, Vieri e Ronaldo… E con loro, ancora, decine di campioni olimpici e protagonisti delle istituzioni. Per raccontare lo sport e la sua straordinaria valenza sociale in un mondo che per crescere ha bisogno di gare, non di battaglie. E magari di avversari, ma non di nemici. Trento si prepara a una quattro giorni ad alta concentrazione sportiva.

LE SEDI – Le sedi degli incontri sono diventate 16: una novità è la Blm Group Arena, il palazzetto dello sport nella periferia Sud della città dove domani a partire dalle 18 si terrà la Trento Boxing Night con ospite una leggenda come Roberto Duran, e dove sabato dalle 16 gli Harlem Globetrotters daranno spettacolo. L’altra new entry sono le gallerie di Piedicastello — spazio museale ricavato da un vecchio tratto di tangenziale — che ospiteranno gli esports. Per il resto la seconda edizione del Festival riempirà i teatri, i locali, le sale e le piazze del centro storico. Dal Bookstore di piazza Duomo al Palazzo delle Albere, del camp di basket e arco in piazza Dante all’Auditorium Santa Chiara, da mattina a tarda sera gli eventi si susseguiranno senza interruzione. Ci sarà da fare qualche fila — l’accesso a tutti gli eventi è libero e gratuito, fino a esaurimento posti — ma ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

CAIRO – Soddisfazione piena del presidente di Rcs Mediagroup Urbano Cairo: «L’orgoglio è molto forte, misto alla soddisfazione di aver realizzato un Festival che ha avuto così tanto successo in termini di pubblico, di grandi campioni del passato come del presente di tutte le discipline e di appeal internazionale in una città bellissima come Trento, che si è messa perfettamente a disposizione di un tale evento. Sento anche la responsabilità di riproporre un Festival di qualità. Sono convinto che faremo ancora le cose per bene e l’aver inventato un Festival così importante dà l’idea della forza di un giornale come La Gazzetta».