FIFA 20, Andrea Pirlo tra le nuove icone: sarà nel database delle leggende

Andrea Pirlo è il primo delle nuove icone annunciate dalla EA Sports per FIFA 20. L’ex centrocampista sarà presente tra le leggende nel noto videogame. Manca davvero poco all’uscita di uno dei giochi per console più famosi del mondo e come ogni anni c’è grande attesa per scoprire tutte le novità.

In anteprima, come ogni anno la EA Sports ha iniziato ad annunciare le nuove icone che andranno ad arricchire il database delle leggende presenti nella celebre modalità Ultimate Team: tra queste ci sarà Andrea Pirlo, che torna dunque nel celebre titolo calcistico. Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio profilo Twitter, l’azienda canadese ha ufficializzato la presenza dell’ex campione del mondo italiano nel prossimo FIFA: Pirlo sarà dunque il primo di molte nuove icone tanto ambite nella particolare modalità. Non sono ancora stati svelati i valori della carta, ma siamo sicuri che l’ex centrocampista potrà vantare statistiche non indifferenti.

Pirlo si aggiunge quindi ad una lista di icone italiane già presenti nel gioco come Paolo Maldini, Franco Baresi, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Fabio annavaro, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi, Gianfranco Zola, Gennaro Gattuso e Christian Vieri.