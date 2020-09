FIFA 21, ecco i principali valori dei giocatori: comanda ancora Messi

Anche per quest’anno è giunto il giorno in cui FIFA, il videogioco calcistico più venduto al mondo, svela gli overall dei calciatori, ovvero le valutazioni dei primi 100 giocatori virtuali. A comandare questa speciale classifica c’è ancora Lionel Messi, nonostante le recenti polemiche e la Champions finita in modo tragico, la Pulce guarda ancora tutti dall’alto con una valutazione di 93. Secondo gradino del podio per Cristiano Ronaldo con 92. Scende Neymar, che avrà lo stesso valore del campione d’Europa in carica, Robert Lewandowski. Il primo italiano di questa speciale classifica è Ciro Immobile, valutato 87.

LA TOP 10 DI FIFA 21

Questa la classifica dei primi 10 valori nel prossimo videogioco lanciato da EA SPORTS:

Lionel Messi, Barcellona (93)

Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

Robert Lewandowski, Bayern Monaco (91)

Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

Jan Oblak, Atletico Madrid (91)

Virgil van Dijk, Liverpool (90)

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

Mohamed Salah, Liverpool (90)

Sadio Mané, Liverpool (90)

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE