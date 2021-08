FIFA, in arrivo 201 milioni di dollari di risarcimento

171 milioni di Euro torneranno nelle casse della FIFA, in seguito al risarcimento, causato dal FIFA Gate.

COMMENTO - Grande soddisfazione, in merito alla sentenza, da parte del presidente della FIFA Gianni Infantino: "Sono lieto di vedere che il denaro che è stato sottratto illegalmente al calcio, sta tornando al suo posto, per essere utilizzato per i suoi scopi originali. Voglio ringraziare sinceramente le autorità statunitensi, per i loro sforzi in questo senso: è grazie al loro intervento nel 2015 che siamo stati in grado, di cambiare radicalmente la Fifa da un'organizzazione tossica a un organo di governo sportivo globale che gode di stima e fiducia. Per fortuna, abbiamo ormai superato quello sfortunato periodo ed è bello vedere che finanziamenti significativi, vengono messi a disposizione della Fondazione Fifa in modo da poter avere un impatto positivo attraverso i programmi per i giovani e la comunità".