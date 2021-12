Filippo Tortu positivo al Covid: l’annuncio social

Il post del campione dell'Atletica

ANNUNCIO - "Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l'esito della positività", ha scritto Tortu informando amici e seguaci social. "Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene", ha spiegato il giovane. "Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai. A presto. Un abbraccio", ha concluso l'atleta 23enne che dovrà dunque stare fermo in casa i tempi necessari per tornare negativo. Per il momento, come da lui confermato, solo allenamenti casalinghi per cercare di rimanere in forma in questo periodo di isolamento.