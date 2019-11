Focus: Associazioni Sportive e cultura dello sport

Lo sport ha un ruolo fondamentale nell’esistenza delle persone: non è un caso che ciascuno di noi, fin da piccolo, sia spronato ad iniziare un’attività fisica. Oltre ai numerosi benefici al corpo, si tratta di un vero e proprio connettore sociale, in grado di promuovere valori positivi, comprendere i propri limiti e le dinamiche di gruppo.

In Italia la passione per lo sport è innegabile, sia a livello professionistico che dilettantistico. Nella nostra penisola esistono quasi 100.000 Asd (Associazioni Sportive Dilettantistiche), nate con lo scopo di promuovere un prezioso connubio costituito da salute e formazione. Presenti in tutte le regioni italiane, svolgono un’importante funzione sociale e costituiscono un punto di riferimento per la comunità: servono a favorire l’integrazione e la diffusione di messaggi educativi, anche in contesti sociali svantaggiati (un bell’esempio è rappresentato da FreeWheels). In questo modo, si assiste alla promozione della cultura sportiva, strumento fondamentale per la crescita fisica e mentale degli individui.

CARATTERISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ

Le associazioni sportive lavorano quotidianamente per garantire un servizio e raggiungere un obiettivo, senza scopi di natura economica o commerciale. Presentano alcune caratteristiche specifiche, come il regime fiscale agevolato e la possibilità di ricevere erogazioni liberali. Nonostante queste facilitazioni economiche, bisogna comunque considerare la complessità dei passaggi relativi alla gestione amministrativa e fiscale dell’associazione. Si tratta di un aspetto rilevante nella vita dell’ente no profit, che comprende, tra le varie cose, i conti economici e la rendicontazione annuale.

Per facilitare questo genere di operazioni, si consiglia di affidarsi ad esperti del settore, che abbiano già maturato anni di esperienza e conoscano le dinamiche legislative e burocratiche. Un’ottima alternativa, ideale per chi è alle prime armi, è l’utilizzo di strumenti proposti dal mercato, pensati per intercettare e risolvere le varie esigenze delle associazioni. Uno di questi è la carta prepagata di Soldo, con cui svolgere le operazioni economiche e dimezzare le tempistiche di pagamento. L’idea di base è quella di facilitare la gestione dei flussi di cassa, tracciando qualsiasi tipo di acquisto effettuato. Ecco, nel dettaglio, il funzionamento di questo strumento, adottato in misura sempre maggiore dalle associazioni. Molti sono infatti i pareri positivi di chi ha già provato questo servizio, considerato uno strumento per tenere sotto controllo le spese, automatizzando i processi e rendendoli più trasparenti.

COME SEMPLIFICARE LA VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Tante sono le soluzioni per le associazioni sportive, tra cui le carte prepagate. Si tratta di strumenti che facilitano le operazioni, rendendo semplici i passaggi più complicati, soprattutto relativi agli acquisti. Con una semplice carta intestata all’associazione, tutti i componenti usufruiscono di uno strumento comodo con cui effettuare pagamenti a nome dell’ente no profit. Così facendo, si evitano tutte le pratiche relative al rimborso (trasporti, acquisti, cibo dei volontari o dipendenti): si tratta di un’operazione che richiede molto tempo, perché implica la rendicontazione delle entrate e delle uscite. Invece, avendo a disposizione una prepagata si attinge direttamente ad un fondo dell’associazione e si effettuano acquisti in maniera trasparente. La tracciabilità dei pagamenti permette di conoscere le varie entità di spesa, rendendo le operazioni effettuate sicure e controllabili in ogni momento. Tale trasparenza è possibile anche perché questo servizio dà la possibilità di allegare ricevute e scontrini dell’acquisto, un’ulteriore conferma della spesa effettuata. Ciò rende le operazioni pratiche e sicure, ma soprattutto trasparenti, ed impone un corretto utilizzo della carta prepagata.

Oltre alla questione sicurezza e gestione delle spese, certamente importante, si semplificano anche le procedure d’acquisto: il tempo perso dietro ai procedimenti economici può essere impiegato per altre attività dell’associazione, certamente prioritarie. Si può inoltre impostare un limite di spesa personalizzato, inserendo una soglia massima di euro che l’associazione mette a disposizione. In più, è possibile indicare le categorie di spesa, ossia le aree (ad esempio cibo e viaggi) in cui è possibile impiegare la carta: nel caso in cui il pagamento non corrisponda al settore indicato, la transazione verrà immediatamente rifiutata. Oltre a questo, si può anche decidere come gestire i trasferimenti di denaro, con ricariche automatiche e versamenti già impostati. Inoltre, ciò che sembra davvero facilitare le operazioni è la possibilità di esportare nel formato che più si preferisce qualsiasi voce di spesa dell’organizzazione, da inserire con un semplice passaggio nel proprio software di contabilità.