Gary Neville potrebbe diventare il nuovo sindaco di Manchester

Gary Neville, ex giocatore dei Red Devils, potrebbe avviare un percorso politico

L'ex storico difensore del Manchester United, Gary Neville, potrebbe candidarsi a sindaco della città di Manchester per il 2024, succedendo così a Andy Burnham. Secondo quanto riferito dal The Guardian, Neville si è unito al partito laburista e aveva continuato a bersagliare di critiche, il leader del partito conservatore e primo ministro britannico, Boris Johnson: "Non vogliamo avere un uomo al vertice del nostro paese che crede di poterci prendere tutti in giro e ridere di noi. Lo fa di volta in volta e questa volta non può essere lasciata passare. E' il momento di allontanare questo uomo e iniziare a rimettere a posto alcune situazioni della nostra politica". Con la maglia dei Red Devils, indossata per 21 anni dal 1992 al 2011, Gary Neville ha giocato 400 partite siglando 5 gol, condite da diversi trofei nell’era di Sir Alex Ferguson, tra questi gli otto campionati inglesi, le tre coppe nazionali e le due Champions League.