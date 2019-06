Genoa, Prandelli a Pegli: ultimo saluto prima della risoluzione del contratto

In attesa della presentazione di Aurelio Andreazzoli, questo pomeriggio il protagonista nella sala stampa di Villa Rostan sarà Cesare Prandelli. L’ex commissario tecnico sarà a Pegli, dove firmerà la risoluzione consensuale del contratto che lo lega al Genoa fino al 2020.

Il tecnico, come riporta Il Secolo XIX, dovrebbe tenere una conferenza stampa per salutare l’ambiente e chiudere la propria esperienza in rossoblù iniziata lo scorso dicembre e conclusa con la salvezza ottenuta all’ultima giornata di Serie A.

AVANTI – Il Genoa, intanto, prepara le mosse per il futuro. Con l’arrivo di Andreazzoli si punta a rinforzare la rosa con gli ex Empoli Caputo e Bennacer che seguiranno con ogni probabilità il loro ex allenatore. Per il secondo, però, l’interessamento recente della Fiorentina potrebbe complicare la trattativa. Kouamé potrebbe essere ceduto, al suo posto Brignola dal Sassuolo.