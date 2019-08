Genova, un anno fa la tragedia del Ponte Morandi: il ricordo di Genoa e Sampdoria

È passato un anno dal crollo del Ponte Morandi. Genova non dimentica. Era il 14 agosto 2018 quando, alle 11.36 un boato spaventò tutta la città.

Quel ponte che tutti chiamavano affettuosamente “Ponte di Brooklyn”, si è spezzato e si è portato con sé 43 persone. 43 vittime.

Oggi, 14 agosto 2019, la città di Genova non dimentca quei terribili momenti. Quel giorno funesto che tanto male ha fatto a tante famiglie e all’Italia intera. Anche il mondo del calcio è stato colpito e non poteva mancare il messaggio di Genoa e Sampdoria. “Genova non dimentica”, scrivono i blucerchiati. “Genova 14-08-2018/14-08-2019”, scrive il Grifone.