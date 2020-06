George Floyd, Mayweather paga il funerale

La vicenda legata alla morte di George Floyd ha colpito nel profondo anche il mondo dello sport. Tanti i messaggi arrivati dal calcio ma anche dalla boxe. Importante il gesto annunciato dal campione Floyd Mayweather: il pugile coprirà le spese dell’ultimo saluto al 46enne ucciso lunedì scorso a Minneapolis.

Mayweather pagherà il funerale di George Floyd a Houston. E altre due commemorazioni del 46enne vittima della brutalità della polizia. L’ex pugile ha parlato al telefono con la famiglia di Floyd, che ha accettato la sua offerta. Il funerale si terrà martedì 9 giugno ma il pugile è riuscito anche ad occuparsi delle spese per le manifestazioni di commemorazione per Floyd previste giovedì in Minnesota e sabato in North Carolina. Un gesto davvero da apprezzare e che è stato reso noto ai microfoni di ESPN da Leonard Ellerbe, amministratore delegato della Mayweather Promotions.