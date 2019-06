Gold Cup, il Messico vola ai quarti: altro tris e primo posto nel girone. Passa anche il Canada con goleada a Cuba

Tutto secondo pronostico per il Girone A della CONCAF Gold Cup, la Copa del Nordamerica. Il Messico, favorita per la vittoria finale, si conferma anche nella terza uscita del torneo. Tre successi di fila per la squadra del Tata Martino, alla sua settima vittoria alla guida della Nazionale.

Al Bank of America di Charlotte, il Messico supera per 3-2 anche Martinica e chiude a punteggio pieno il proprio girone. Ai quarti di finale, adesso, attende una fra Costa Rica e Haiti. Le reti di Antuna, Jimenez e Navarro mettono ko i rivali andati a segno con Parsemain e Delem.

Bene anche la seconda del girone A, il Canada che vola ai quarti travolgendo Cuba per 7-0: protagonisti della gara Jonathan David e Lucas Cavallini autori di una tripletta a testa. A segno anche Hoilett. Per i canadesi, sei punti nel raggruppamento dietro al Messico a punteggio pieno (9).