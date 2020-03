Grave lutto per Gigi Riva, è scomparsa la sorella Fausta

Grave lutto per l’ex attaccante Gigi Riva. La sorella maggiore Fausta, che aveva 82 anni, è infatti scomparsa nella giornata di venerdì 6 marzo all’interno della sua abitazione di Legnano. La donna, da qualche mese, accusava alcuni problemi di salute, con le sue condizioni che si erano aggravate nelle ultime ore. A dare l’annuncio della sua scomparsa, sul proprio profilo Facebook, è stato suo nipote Nicola Riva.

Fausta era la seconda sorella dell’ex calciatore (l’altra, Candida, scomparve in gioventù) e ha avuto un ruolo importante nella crescita di Gigi: in seguito alla morte della madre, fu infatti proprio lei ad occuparsi di lui da giovanissimo. Una perdita che ha scosso il Cagliari Calcio, società in cui Riva ha trascorso quasi interamente la sua carriera e della quale è attualmente presidente onorario.