Gravina annuncia: “Istituita black-list per vecchi dirigenti…”

A margine della nona edizione di Report Calcio, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Novità importanti in federazione annunciate dal numero uno del calcio italiano in ottica del rinnovamento messo in atto dalla stessa istituzione del pallone: “Abbiamo istituito una black-list per i vecchi dirigenti, personaggi che dobbiamo escludere dal nostro mondo“, ha detto Gravina che poi non si è sottratto ad un commento sul cammino dell’Italia femminile al Mondiale in Francia: “È stato un mese straordinario per tutto il movimento, il calcio femminile merita rispetto”.