Gravina sul caso Palermo: “Nessuna deroga. Applicheremo le regole…”

Il caso che ha coinvolto il Palermo sta facendo molto discutere. L’ultima parola sulla vicenda, secondo quanto riporta l’Ansa, è stata quella di Gabriele Gravina.

Il presidente della FIGC non ha fatto giri di parole per descrivere quanto sta accadendo e quanto succederà in merito all’iscrizione, mancata, del club rosanero al prossimo campionato di Serie B: “Una decisione molto semplice, applicheremo le regole: non ci può essere deroga a nessun principio del rispetto delle regole. La commissione di vigilanza è al lavoro, ci sono delle criticità e queste criticità le valuterà il nostro organismo di controllo”. Così il numero uno della federazione sul caso Palermo.