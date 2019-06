Hamsik, l’agente smentisce il ritorno in Italia: “Non si muove dalla Cina…”

Dopo le indiscrezioni di mercato che lo volevano di ritorno in Italia, Marek Hamsik, attraverso il proprio entourage, fa sapere di non voler lasciare la Cina. Accostato alla Roma, in un’ipotetica trattativa con Pastore, lo slovacco resterà al Dalian Yifang.

Lo ha confermato il suo agente Martin Petras, come riporta Sky: “Marek Hamisk è assolutamente contento in Cina.In questo momento non ha nessuna intenzione di tornare in Europa perché sta bene al Dalian e vuole rispettare a pieno il suo contratto di tre anni. Vuole raggiungere traguardi importanti con la maglia del Dalian e vincere il più possibile. In Italia, Napoli è la sua casa, la sua famiglia: non giocherà mai con altre maglie”, ha concluso il procuratore.