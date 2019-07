Hazard, allenamento con il Real Madrid ma la cover del cellulare è…del Chelsea

Eden Hazard è diventato un calciatore del Real Madrid. L’ex numero 10 del Chelsea è passato per una cifra di circa 100 milioni di euro ne La Liga alla corte dei Blancos. Ma come si suol dire, al cuor non si comanda, e lo stesso attaccante non ha ancora dimentica la sua ex squadra.

In modo particolare, i suoi figli, sono ancora estremamente legati ai vecchi colori. Nelle scorse ore, si era parlato di una cover del cellulare del belga che ricordava il suo passato in Blues, adesso arrivano anche le immagini che confermano il tutto. Hazard, infatti, si è presentato agli allenamenti con il Real Madrid con una cover del cellulare che mostra i suoi ragazzi indossare la maglia del Chelsea. Un tocco di blues che non è passato inosservato sui social. Chiaramente, a Madrid, sperano presto di vedere una nuova camiseta indossata dai tre bambini…