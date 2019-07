Higuain, il ritorno alla Juventus riaccende l’amore per…il poker

Tornato a Torino, sponda bianconera, Gonzalo Higuain si prepara alla prossima stagione. Il suo futuro resta in bilico con la permanenza alla Juventus sempre meno probabile.

Nonostante questo, la tifoseria, solamente poche ore fa, lo ha accolto a braccia aperte chiedendogli di rimanere con la squadra. Il Pipita si prepara per affrontare la nuova annata e dopo una stagione passata con la maglia del Milan prima, e quella del Chelsea poi, il ritorno in Piemonte è stato più che mai accolto con entusiasmo.

Non solo calcio, però, tra le abitudini del bomber argentino. Infatti, come riporta il Corriere della Sera, Higuain è tornato anche ad organizzare partite di poker. L’attaccante predilige il Texas hold’em e spesso, in passato, ha radunato a casa sua amici, come Douglas Costa, ma anche veri professionisti del settore. In attesa che il suo futuro venga deciso, il Pipita si rilassa anche così. Chissà se, una volta appesi gli scarpini al chiudo, anche Higuain non abbia in mente di darsi al poker professionistico. Per il momento, però, si pensa al campo con la Roma sempre alla finestra e desiderosa di portarlo nella Capitale.