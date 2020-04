Il mondo del giornalismo piange Franco Lauro conduttore della Rai

Il mondo del giornalismo sportivo scosso da una tragica notizia. E’ morto oggi Franco Lauro, noto giornalista sportivo della Rai. Secondo le prime informazioni, Lauro sarebbe stato colto da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione a Roma. Per decenni telecronista delle partite di basket targate Rai. Dal 2008 al 2014 aveva condotto anche 90′ Minuto. Nella sua vita professionale ha commentato ben 6 Olimpiadi. Un grave lutto per tutto il giornalismo sportivo italiano. Riccardo Cucchi, storico radiocronista Rai, ha voluto lasciare questo messaggio su Twitter: “Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l’è portato via. Così. Oggi. Un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro. So quanto amavi questo lavoro“.