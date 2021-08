Il NY Times racconta il fenomeno Transfermarkt

Anche il quotidiano statunitense NY Times ha voluto celebrare a suo modo l'importanza ottenuta dal sito tedesco negli ultimi anni.

FENOMENO - I valori del sito tedesco, da anni sono un punto di riferimento anche per i dirigenti delle società calcistiche. Transfermarkt in origine è stato creato da Matthias Seidel, dirigente pubblicitario, tifoso del Werder Brema. La particolarità del sito è che il valore di un calciatore non è visto come una stima, ma rappresenta il prezzo del cartellino, che spesso si traduce in un punto di partenza per le vere trattative di calciomercato. Transfermarkt ha siti che servono 22 paesi e ha recentemente aperto domini in Argentina, Malesia e Messico. Al suo interno è accreditato uno staff di 80 persone, oltre alla presenza di un team di giornalisti. I volontari, che forniscono le informazioni al sito sono più di un centinaio.