Il Parma “scende in campo” contro la discriminazione

Ancora una volta la società emiliana vuole ribadire di essere contro la discriminazione, un qualcosa che non fa parte dello sport.

DIVISA - L'ispirazione, per la realizzazione di tale maglia, si rifà agli iconici manifesti dei film hollywoodiani. I calciatori ad indossare tale divisa, diventano quasi come dei supereroi, pronti a combattere con tutte le loro forze, contro ogni forma e tipologia di discriminazione, sia dentro che fuori dal campo. Dopo il successo della maglia “Black Lives Matter”, presentata nella sfida dello scorso campionato contro il Sassuolo, la società emiliana ha scelto di presentare quindi una maglia tutta nera, con loghi in elegante oro e argento.