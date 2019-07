Il Sassuolo risponde alle accuse: “Noi succursale della Juventus? No, abbiamo buoni rapporti con tutti…”

A margine della conferenza stampa di presentazione di Francesco Caputo e Hamed Junior Traoré, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi è intervenuto in difesa della società neroverde per commentare le tante le voci che descrivono la società emiliana come una sorta di succursale della Juventus.

Le tante operazioni di mercato portate avanti dalle due società, infatti, hanno insinuato nella testa di tanti la presenza di un rapporto di collaborazione molto stretto. La posizione del Sassuolo, però, è chiarissima come dimostrano le parole del ds.

SUCCURSALE JUVE? FALSO – “La sinergia con la Juventus? Non è vero. Abbiamo buoni rapporti con tutti, ma quando ci sono di mezzo i bianconeri si rimarcano le cose. Si è creato un meccanismo per cui si pensa che dietro ad ogni acquisto del Sassuolo ci sia anche la Juventus. Abbiamo dei buoni rapporti con loro, ma anche con tutte le altre società. Le dicerie non le possiamo mai fermare”.