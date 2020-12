In edicola l’Agenda 2021 de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport dedica a tutti gli appassionati di sport l’Agenda 2021, in edicola da oggi sabato 5 dicembre. In copertina uno degli atleti simbolo del 2021, Zlatan Ibrahimović, e all’interno 365 giorni in rosa pe ripercorrere gli eventi che hanno segnato la storia dello sport attraverso le più belle pagine de La Gazzetta dello Sport e rivivere le emozioni che ci hanno fatto sognare e piangere di gioia. Dal trionfo nella Milano-Sanremo di Felice Gimondi il 18 marzo 1974 alla vittoria del Mondiale di calcio 2006, dal nono titolo iridato di Valentino Rossi al terzo Mondiale consecutivo conquistato dalla Nazionale italiana di pallavolo maschile il 29 novembre 1998, passando per il 1000° gol di Pelé, il record di Usain Bolt nei 100 metri e le imprese di Reinhold Messner. L’Agenda 2021 sarà disponibile in edicola per due mesi a 4,99 euro oltre al prezzo del quotidiano.