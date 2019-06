Inter e Milan, svolta per il nuovo stadio: progetto da 700 milioni. Sarà pronto in tre anni

Svolta per Inter e Milan sul tema stadio: le due società milanesi avrebbero deciso per la costruzione del nuovo impianto. Niente ristrutturazione di San Siro, si procederà verso un investimento da 700 milioni di euro che vedrà il nuovo stadio sorgere accanto al vecchio, nell’area dove si trova il grande parcheggio accanto alla metropolitana.

DECISIONE – Addio a San Siro anche se le squadre ci giocheranno ancora fino a quando il nuovo impianto non sarà pronto. Le due società pensano che il tutto sarà utilizzabile per la stagione 2022/2023. Il nuovo stadio sarà condiviso e sarà in parte realizzato sotto il livello stradale per limitare l’impatto visivo sul quartiere. Dopo mesi di indiscrezioni quindi, secondo quanto riporta Sportmediaset, Inter e Milan presenteranno al Comune di Milano la domanda ufficiale per la costruzione del nuovo stadio. I lavori potrebbero partire entro la fine della prossima stagione.