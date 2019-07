Inter, Icardi e Nainggolan esclusi da Conte ma affidati ad un tattico speciale

Separati in casa ma non del tutto. Mauro Icardi e Radja Nainggolan attendono di sapere quale sarà il loro futuro. Intanto, all’Inter, Antonio Conte ha confermato la decisione di escluderli dalle sedute tattiche affidandoli, però, ad un componente dello staff che dovrà occuparsi di seguirli in privato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter ha chiamato Daniele Bernazzani che, i due non verranno venduti, farà loro da “assistente personale” in campo quando Conte, assieme al resto della squadra, si occuperà di fare allenamenti sulla tattica. Non è ancora chiaro che tipo di sedute Icardi e Nainggolan disputeranno con l’ex tecnico della Primavera nerazzurra, che adesso ricopre l’incarico di dirigente del settore giovanile. L’unica cosa certa è che l’Inter non ha intenzione di tornare indietro sulle decisioni prese nei confronti di entrambi i calciatori.