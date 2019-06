Inter, tifosi scatenati: abbonamenti sold-out

Sale la febbre nerazzurra per la prossima stagione. L’Inter punta a tornare al vertice e con Antonio Conte le possibilità sembrano esserci tutte. Ne sono convinti i sostenitori nerazzurri che hanno già invaso gli store per assicurarsi un posto per vedere le partite del prossimo campionato.

Nonostante siamo solo al 27 giugno, l’Inter ha, infatti, già fatto sold-out di abbonamenti. A comunicarlo è la stessa società nerazzurra attraversi una nota ufficiale in cui annuncia che è terminata la disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/2020 messa a disposizione dal club. “FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/20, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società. Un successo straordinario che ha visto terminare in poche ore quasi tutti i posti disponibili, sin dal primo giorno di apertura della vendita libera. La fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 18/19 si era conclusa con un numero record di tessere confermate. Alla luce della grande richiesta, l’Inter guarda già al futuro e apre – per la prima volta nella sua storia – la lista d’attesa per la stagione 2020/21, per tutti i tifosi che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell’acquisto di abbonamenti”.

Entusiasmo alle stelle, dunque, nell’ambiente interista. La speranza è quella di veder tornare a trionfare la squadra.