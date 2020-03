Juventus, Dybala sostiene la raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez per il San Raffaele di Milano

Giorni di emergenza nel nostro Paese, con la diffusione del Coronavirus che ha costretto il Governo a mettere in atto provvedimenti eccezionali per cercare di limitare la diffusione del contagio. Per offrire un aiuto al sistema sanitario, Chiara Ferragni e Fedez hanno lanciato una campagna di raccolti fondi per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Un’iniziativa che è stata subito appoggiata dall’attaccante della Juventus Paulo Dybala, il quale, in una storia su Instagram, ha pubblicato un’immagine che ritrae il sito dove è possibile fare la donazione, allegando inoltre il link per poter entrare nel portale e dare così il proprio contributo.