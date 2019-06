Juventus, l’anticipazione sul numero di Ramsey: torna la maglia appartenuta ad un grande ex

Il futuro di Aaron Ramsey è stato già annunciato ufficialmente nelle scorse settimane. Il suo ingaggio dall’Arsenal è cosa nota, esattamente come il suo prossimo numero di maglia. Come riporta calciomercato.it, infatti, anche se ancora in maniera ufficiosa, arrivano le prime indiscrezioni sulla maglia che il giocatore gallese indosserà nella prossima stagione.

Sarà il numero 8 appartenuto a Claudio Marchisio. A sorpresa, attraverso lo shop online bianconero, che ha già in vendita la nuova divisa per la prossima stagione, si nota nelle possibili personalizzazioni la divisa di Ramsey che indosserà la maglia che fu del Principino,volato nella passata stagione in Russia allo Zenit.