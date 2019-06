Kean, il padre esagera e rivela: “Vincerà il Pallone d’Oro. Cresciuto con la maglia dell’Inter…”

Intervistato da Passioneinter.com, il padre di Moise Kean, Bjorou Jean ha parlato del calciatore della Juventus rivelando importanti retroscena di mercato e non solo. Dopo una netta crescita nell’ultima stagione, l’attaccante punta in alto e suo padre lo esalta: “Sono sicuro vincerà il Pallone d’Oro”.

NAZIONALE – Protagonista nell’Under21 dell’Italia, Kean è stato escluso per motivi disciplinari dall’ultima gara: “Personalmente ho sostenuto Di Biagio: facendo così ha fatto vedere al ragazzo che se lo fa ancora ci sono delle conseguenze. Il mister ha fatto bene. Spero che il prossimo anno possa crescere anche da questo punto di vista”.

MERCATO – Tra presente, passato e futuro, il padre di Kean confessa: “Se arrivasse un’offerta andrebbe all’Inter? Dipende dal suo procuratore che si occupa di queste cose. Essendo cresciuto con la maglia di Oba Oba Martins, però… L’Inter è la sua casa: l’ha scelta da piccolo, crescendo come un vero tifoso nerazzurro, sicuramente lui vorrebbe andarci. Poi dipende dalle offerte che arrivano. Se l’Inter offrirà di più rispetto a quello che prende ora, per me ci andrà”.