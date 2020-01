Kobe Bryant, il dolore di Nadal: “Sono cresciuto guardandolo giocare…”

La morte di Kobe Bryant, deceduto nella giornata di ieri a causa di un incidente con il suo elicottero, ha scosso l’intero mondo dello sport. Anche Rafael Nadal, durante la conferenza stampa dopo l’incontro vinto con l’australiano Nick Kyrgios, ha voluto rendere omaggio all’ex campione di NBA indossando un cappellino dei Los Angeles Lakers e ricordandolo con alcune parole. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal Mundo Deportivo.

RIFERIMENTO – “Kobe è stato un riferimento per tantissime persone, io sono cresciuto guardandolo giocare. Gasol? Non ho avuto ancora modo di parlare con lui, ma immagino quanto sia triste per la notizia…”.