La Serie A riparte, Tiki Taka no: Mediaset blocca il programma di Pardo

Mentre il calcio italiano si appresta a ripartire, Tiki Taka viene cancellato dal palinsesto Mediaset. La notizia è arrivata a sorpresa e ha fatto subito il giro dei quotidiani italiani. Il programma condotto da Pierluigi Pardo e che aveva tra gli ospiti fissi la moglie e agente di Mauro Icardi, non terrà più compagnia agli appassionati durante la settimana.

Stop a Tiki Taka

I vertici di Mediaset hanno fatto sapere che per quanto riguarda il programma stanno valutando una nuova formula editoriale. Tiki Taka dunque potrebbe tornare la prossima stagione, ma non c’è alcuna novità in tal senso. Un duro colpo per Pierluigi Pardo che deve dire addio alla trasmissione da lui ideata 7 anni fa. Continuerà invece Pressing Serie A che tornerà in onda dal 21 giugno.

Il comunicato

Questo il comunicato di Mediaset: “Riparte il Campionato e torna dal 21 giugno su Italia 1 “Pressing Serie A”. Oltre alla classica puntata della domenica in seconda serata, il programma andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale del Campionato con highIights, gol, immagini e commenti in studio. Riprende il grande calcio e Mediaset seguirà i match con i programmi informativi, con i servizi nei telegiornali e soprattutto con tutti gli aggiornamenti di SportMediaset.it. Per “Tiki Taka” invece è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione. Con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset”.

