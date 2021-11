Lia Capizzi dà l’addio a Sky Sport: “18 anni insieme, un viaggio bellissimo”

La giornalista era arrivata negli studi di Sky nel 2003

Lascia Sky Sport dopo 18 anni la giornalista Lia Capizzi che ha dato l'annuncio sui social. La data del suo approdo all'emittente satellitare è inizi 2003, dopo la chiamata dell’allora direttore Giovanni Bruno. Lo sport che ha però decisamente segnato il suo percorso a Sky è stato il nuoto, dove ha avuto modo di conoscere i più grandi atleti, fra cui la nostra pluripremiata campionessa Federica Pellegrini, Oggi però dopo diciotto anni arriva il momento dei saluti finali. Lia Capizzi affida così ai social le parole per congedarsi dalla redazione di Sky Sport:

è stato un viaggio bellissimo. Durato 18 anni in un luogo di lavoro che ho amato alla follia. Con il privilegio di aver fatto parte di una azienda sin dalla sua nascita. Siamo cresciuti insieme, di certo sono cresciuta io, prima come donna e poi come giornalista.