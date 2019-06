L’ultima di Gascoigne: saluto ai fan e…nuotata in piscina completamente nudo

Nuova vita, forse, per Paul Gascoigne. Dopo essersi disintossicato dall’alcool, Gazza, si mostra ai suoi fan sui social network. Rigorosamente a modo suo…

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha prima mandato un saluto, poi ha deciso di dare spettacolo con una nuotata, completamente nudo in piscina. Il video, poi rimosso, lo ritrae intento a divertirsi in vacanza in Spagna. Nel 2016 Gascoigne aveva toccato il fondo per i suoi problemi di alcolismo che lo avevano portato anche ad essere sfrattato di casa. Adesso, sembra essere tornato in forma e stare bene senza aver perso quel suo classico “pizzico” di follia.