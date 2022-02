Malagò positivo al Covid: è in isolamento a Pechino

Il numero uno del CONI ha contratto il coronavirus

Giovanni Malagò è risultato positivo al Covid dopo un test effettuato nel suo albergo a Pechino, dove era arrivato lunedì per l'inizio dei Giochi olimpici. Da quanto si apprende, il presidente del Coni è totalmente asintomatico e rimarrà sotto osservazione medica , in una struttura dedicata, dove sono presenti altri membri del Cio positivi. Il numero uno ha ricevuto anche la telefonata del Presidente del Comitato olimpico Thomas Bach che si è voluto sincerare delle sue condizioni.

Anche il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli ha voluto far sentire la sua vicinanza a Malagò: "Voglio inviare un caro augurio di pronta guarigione all'amico e collega Giovanni Malagò, certo che saprà superare presto questo brutto momento. Si tratta, purtroppo, di un rischio che abbiamo messo tutti in conto per far sì che i giochi olimpici e paralimpici invernali di Pechino possano andare avanti, nonostante la pandemia. È anche questo un gesto di grande amore per lo sport e di generosità verso le atlete e gli atleti. Un grande abbraccio Giovanni, ti vogliamo vedere presto incitare e caricare alla grande la Squadra azzurra come tu sai fare", le sue parole riportate da Sportmediaset.