Manchester United, Romero si schianta con la sua Lamborghini: illeso

Spettacolare incidente d’auto per Sergio Romero, portiere del Manchester United. L’episodio, come raccolto dal Mirror, è avvenuto vicino al campo d’allenamento dei Red Devils di Carrington: distrutta la Lamborghini sulla quale viaggiava l’argentino, che ha finito la sua corsa schiantandosi contro il guardrail a bordo strada. L’ex estremo difensore della Sampdoria, fortunatamente, non ha invece riportato conseguenze. Al momento non sono ancora emersi ulteriori dettagli sull’accaduto, così come non è chiaro se il portiere, al momento dell’incidente, fosse solo o meno.

Romero, nel corso di questa stagione, è sceso in campo complessivamente nove volte.

