Maradona, la figlia Giannina shock: “Di chi è la colpa se mi suicido? “

Nonostante siano passati ormai diversi mesi, la morte del grande Diego Armando Maradona resta ancora avvolta nel mistero, con figli e familiari che sono ancora in cerca di chiarezza. Una dei figli del Pibe de Oro, Giannina ha spaventato i suoi follower con un post shock: “Se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa. Sono una donna forte, e il tempo dimostrerà come sono andate le cose. Io confido in mio padre che dal cielo veglia su di me. Voi continuate a parlare, intanto io seguo le me sedute di terapia per sentirmi meglio”.