Maradona, nuovo intervento chirurgico: operato al ginocchio destro

Nuovo intervento chirurgico per Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro, come raccolto dalla versione messicana di AS, è stato operato al ginocchio destro per porre rimedio ai problemi causati dall’artrosi e da una sinovite acuta. All’argentino è stata impiantata una protesi, che gli permetterà di riacquisire la mobilità perduta. Un’operazione che, come conferma il nipote nonché collaboratore tecnico di Maradona al Dorados de Sinaloa Daniel Lopez, è andata per il meglio. Adesso l’ex numero dieci del Napoli, che si era dimesso dalla guida della formazione messicana a metà dello scorso giugno proprio a causa dei suoi problemi di salute, inizierà il percorso di riabilitazione, prima di finire nuovamente sotto ai ferri per un intervento alla spalla sinistra.