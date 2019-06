Maradona polemico: “Io non sto morendo. Alzheimer? Mentono…”

Dopo la smentita del portavoce, arriva anche quella del diretto interessato. Diego Armando Maradona ci mette la faccia e attraverso un messaggio pubblicato su Instagram nega i problemi di salute legati all’Alzheimer.

Nel videomessaggio, l’ex Pibe de Oro se la prende con la stampa e mette in chiaro il suo stato fisico senza giri di parole: “Ciao a tutti. Parlano di Alzheimer, ma non sanno cosa significhi la parola Alzheimer. Si tratta di qualcosa di terribile. Si muore di Alzheimer e io non sto morendo. Io non sto morendo!”, ha detto Maradona che poi se la prende con la stampa: “Non sanno fare il loro lavoro. Vogliono fare confusione. E a me non piace la confusione…”.