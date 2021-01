Maradona, spuntano le dichiarazioni shock: “Il gordo sta morendo”

A distanza di due mesi, la morte di Diego Maradona continua a far discutere. Nelle ultime ore sono emersi dialoghi sprezzanti riguardo le ultime ore di vita del Pibe de Oro. E’ infatti spuntato un audio tra il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra di Maradona Agustina Cosachov. “Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione – ha detto il medico negli attimi concitati del malore -, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti”. Successivamente il neurochirurgo avrebbe contattato un collega lasciandosi andare a dichiarazioni sprezzanti. Terminata la conversazione con Cosachov, Luque risponde a un collega che gli chiede conferme dopo aver appreso la notizia dal telegiornale. “Il gordo si fregherà da solo morendo” (“El gordo se va a cagar muriendo”), ribatte Luque con tono quasi irridente prima di rivelare che “pare abbia avuto un arresto cardio respiratorio, io sto andando lì”. Alla luce del materiale raccolto finora, sostengono i media argentini, Luque e Cosachov potrebbero essere sottoposti a un nuovo interrogatorio nei prossimi giorni.

Dalma Maradona primogenita del Diez si è sfogata attraverso Twitter, raccontando di aver vomitato dopo aver sentito l’audio tra Luque e la Cosachov. Ma non si è fermata qui, perché ha anche puntato il dito contro Matías Morla – avvocato di Maradona nell’ultimo periodo – al quale imputa la responsabilità di aver scelto proprio Luque per occuparsi della salute del padre. Dalma pretende giustizia per il Diez.