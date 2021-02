Marchisio: “Sono pronto ad entrare in politica. Se a Torino hanno bisogno…”

L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, Claudio Marchisio, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Skinlab, centro medico polifunzionale specializzato in fototerapia e trattamenti dermatologici di cui è socio. L’ex calciatore ha strizzato l’occhio all’idea di entrare in politica: “Mi piace, ne parlo con gli amici a cena oppure a casa. Ho bisogno di imparare ed è giusto che faccia un mio percorso esterno al mondo dello sport. Sarei il primo a dire sì se ci fosse bisogno per il Piemonte e Torino. Scudetto? La Juve può credere ancora al decimo titolo fino a quando l’aritmetica non condannerà i bianconeri. La sfida da recuperare contro il Napoli è fondamentale e spero si disputi il prima possibile. Quei tre punti sarebbero determinanti per accorciare in classifica”.

