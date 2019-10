Mariga, futuro in politica: è il favorito per le elezioni in Kenya

Futuro in politica per l’ex centrocampista di Inter e Parma McDonald Mariga. L’ex calciatore è considerato il favorito per le elezioni in programma il 7 novembre in Kenya. Mariga si è candidato per un seggio parlamentare a Kibra, uno dei più grandi bassifondi di Nairobi. Sostenuto anche dal presidente del Kenya Uhuru Kenyatta, l’ex calciatore appare destinato ad avere successo.

Se dovesse riuscire a vincere le elezioni ed entrare in parlamento, Mariga sarebbe il quarto ex calciatore keniota a riuscire nell’impresa dopo Charles Mukora, Joab Omino e Chris Obure, tutti ex giocatori della nazionale. Vedremo dunque se l’ex centrocampista avrà successo. La sua ultima apparizione nel mondo del calcio era stata nella seconda divisione spagnola con la maglia del Real Oviedo con cui collezionò 15 presenze.