Masini all’attacco di CR7: “La maglia della Juventus al Festival? Avrebbe dovuto portare quella del Portogallo…”

Polemiche sulla presenza nella serata di ieri di Cristiano Ronaldo al Festival di Sanremo. Ad andare all’attacco, come riporta tuttojuve.com, è stato il cantante Andrea Masini.

ATTACCO – “Avrebbe dovuto avere più delicatezza e non portare la maglia della Juventus. Non dico questo perché sono della Fiorentina, solo che avrebbe fatto più bella figura a portare una maglia del Portogallo anziché quella bianconera. Messi avrebbe portato quella dell’Argentina. La Juventus? La sua grandezza dipende anche dal nostro Paese, che non permette ad altre città di costruire un analogo indotto calcistico, ad esempio con la costruzione di nuovi stadi”.

MESSI IL PAPERONE DEL CALCIO: GUADAGNA QUASI IL DOPPIO DI CRISTIANO RONALDO